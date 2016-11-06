وزيرا الاتصالات و الآثار يوقعان بروتوكولا ويدشنان موقع "آثار مصر"

كتبت: هبة السيد

وقعا المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور خالد العناني وزير الآثار بروتوكولا للتعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الآثار لتفعيل استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على آثار مصر والترويج لها في الخارج، وتدشين موقع "آثار مصر".

يأتى هذا البروتوكول لتحقيق مجموعة من الأهداف التي حرص عليها الطرفان وتتلخص في رفع الوعي الاثري وتعريف المجتمع المصري والعالمي بأنشطة وخدمات وزارة الأثار، وحفظ وتوثيق وإتاحة المعلومات عن الآثار المصرية باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وتطويرها وتحسين خدمات السياحة الثقافية وإظهار قيمة المعالم التراثية المصرية وزيادة فرص انتشارها حول العالم لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، وكذلك استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، بالإضافة الى تنمية القدرات البشرية للعاملين بوزارة الآثار في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات أن مصر بما لديها من آثار تمثل ما يقرب من نصف آثار العالم وتمتلك كنزا كبيرا يحكى تاريخ أعظم الحضارات التي علمت العالم على مر التاريخ، وكان لها العديد من الاسهامات التي انتفعت بها البشرية والاجيال عبر العصور، وما زالت تحمل من الاسرار والكنوز التي حيرت بعظمتها العلماء في كل زمان، ولذلك فإننا جميعا معنيون بالحفاظ على هذا التراث الإنساني العظيم ونشره واتاحته لكل العالم، وتعريف المجتمعات الانسانية به، منوها إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تمتلكه من ادوات وتطبيقات متفردة هي الوحيدة القادرة على تحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن ذلك يأتي في اطار تنفيذ احد اهم المحاور التي تتضمنها استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو المساهمة في التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كافة المجالات.

من جانبه أشار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار إلى أن هذه الاتفاقية أحد أهم الاتفاقيات التي حرصت الوزارة علي إبرامها في الآونة الأخيرة مع عدد من الوزارات لتضافر الجهود بين وزرات و قطاعات الدولة و التعاون فيما بينها بما يضمن تحقيق أهدافها، وأكد أن الاتفاقية ستعمل على بناء منظومة معلوماتية دقيقة عن التراث الأثري المصري والترويج له وإتاحة الخدمات السياحية والأثرية للجميع. كما أنها ستساعد وزارة الآثار على تحقيق الرؤية الاستراتيجية لها والتي من بينها حفظ وتوثيق تراث مصر الأثري باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى توفير المعلومات الخاصة به للمجتمع المصري والعالم أجمع بطريقة ميسرة و تعريفهم بخدمات و أنشطة الوزارة.

وأشار الدكتور العناني أنه طبقا لهذه الاتفاقية سيتم تنمية القدرات البشرية للعاملين بوزارة الآثار تكنولوجياً كما ستعمل على تنمية الوعي الاثري لدي المجتمع المصري وتعريفهم بأهمية الحفاظ على تراث و تاريخ أجدادهم، مما سيساهم في بناء مجتمع معلوماتي عصري.

هذا ويتضمن نطاق أعمال البروتوكول إنشاء موقع "آثار مصر" لإتاحة عدد من الخدمات منها: خدمة الاستعلام عن الاماكن الاثرية ومواعيد الزيارة، وأسعار التذاكر، ونبذه عن المكان، وصور للمكان، بالإضافة الى عرض القطع الأثرية والمواقع الأثرية في مصر والاستعلام عنها الكترونياً، وحجز التذاكر الكترونياً E-ticketing.، وتوفير خدمة شراء الكتب، والهدايا الأثرية وغيرها اون لاين من خلالPayment gateway المدعم بالصور بجودة العالية.

كما تضمنت بنود البروتوكول اتفاق الجانبان على إنشاء موقع أثرى لعدد 10 متاحف أثرية وربطها بموقع آثار مصر، واتاحة ذلك كتطبيقات على التليفون المحمول منها: (Maps, digital tour guide e-ticketing, الحقائق المدمجة (Augmented Reality)، Online inspection Reporting).

كما تم الاتفاق على إنشاء قواعد للبيانات والمحتوى يتم من خلالها حصر وتوحيد ودمج قواعد البيانات الموجودة بمراكز معلومات وزارة الاثار لتسهيل إدارة تقنية المعلومات وتحسين عملية صنع القرار، مع الاستخدام الأمثل لجميع الموارد، واستكمال أعمال توثيق القطع الأثرية لعدد 6 متاحف (المصري، والحضارة، والإسلامي، والقبطي، والمتحف الكبير، واليوناني، والروماني)، وتوثيق القطع الأثرية لعدد 7 مخازن متحفيه في القاهرة والجيزة، وتدشين جولة تخيلية لموقع أثرى يتم تحديده لاحقا