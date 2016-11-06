قوات سوريا الديمقراطية: تحرير مدينة الرقة من قبضة داعش خلال ساعات

كتب أحمد جمعة

قال المتحدث الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو، إن الإعلان عن تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم داعش الإرهابى خلال ساعات.

وأكد العميد سلو فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من سوريا اليوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية رفضت مشاركة تركيا فى المعركة، نافيا ما تردد عن مشاركة أنقرة فى المعركة، مضيفا "تركيا وداعش وجهى لعملة واحدة".

وأشار المتحدث الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية أن قواته قامت بقطع خطوط الإمداد لتنظيم داعش من مدينة الموصل العراقية، موضحا أن وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسى لقوات سوريا الديمقراطية باتت جميعها مستعدة لمعركة تحرير الرقة.

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