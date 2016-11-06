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اختيار النائب خالد مجاهد نقيبًا عامًا للفلاحين الزراعيين

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قرر مجلس إدارة نقابة الفلاحيين الزراعيين اختيار خالد عبد المنعم مجاهد عضو مجلس النواب، نقيبًا عامًا لللفلاحين الزراعيين على مستوى جمهورية العربية.

وقال خاد مجاهد في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، عقب اختياره نقيبًا عامًا إنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تقديم رؤية تنموية لتنشيط عمل النقابة، وتقديم المزيد من الخدمات للاعضاء بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أنه سيعمل على التواصل مع الجهات الحكومية المتمثلة فى وزارات الزراعة والري والبيئة لحل الأزمات التى تواجه الفلاحين بجميع المحافظات، لافتا الى أن مجلس النقابة ناقش فى اجتماعه الأخير عدد من القضايا التى تهم المزارعين ومنها قضية ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي بعد تعويم الجنيه كما ناقش المجلس التفاوض مع على زيادة توريد قصب السكر فضلا عن التعاون مع الحكومة فى إيجاد الية تمنع الفساد الذى تكرر العام الماضى فى أزمة توريد القمح للصوامع والشون .

وأوضح “مجاهد” أن النقابة ستعمل أيضًا على مساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم الزراعية حيث يجد اغلب المزارعين مشكلة فى التسويق للمنتجات الزراعية مع تقليل عدد الوسطاء التجاريين الذى يجنون معظم الارباح .

وأشار إلى أنه سيعمل على لم شمل الفلاحين وتوحيد كلمتهم وادراجهم تحت كيان واحد هو النقالة العامة للفلاحين الزراعيين المشهرة برقم 61 لسنة 2014 بإعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للفلاح ، وذلك لتقديم يد العون للفلاح المصرى البسيط خلال الفترة المقبلة

كما قرر المجلس اختيار المهندس عاطف عبدالجواد نقيبا عاما للفلاحين الزراعيين بمحافظة البحيرة ، وعاطف عبدالجواد عضوا بمجلس ادارة النقابة العامة بالقاهرة.
> يذكر أن النقيب العام للفلاحين الزراعيين خالد مجاهد كان عضوا بمجلس الشعب فى 3 دورات سابقة فى 2000 و2005 و2010، وفاز فى الانتخابات الأخيرة بعضوية مجلس النواب عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، وكان عضوا بلجنة السياحة والثقافة والإعلام والزراعة على مدار الدورات السابقة.

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