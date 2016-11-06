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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، بينهم امراتان.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني – في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 من القدس بينهم امراتان، و4 من محافظة جنين، و2 من الخليل و2 من محافظتي رام الله والبيرة وبيت لحم.
> من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون يهود وضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة، ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وتصدى المصلون وطلبة العلم، لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

في الوقت ذاته، احتجزت قوات الاحتلال بطاقات المصلين من فئة الشباب على البوابات الرئيسية للمسجد، إلى حين خروج أصحابها منه.

أ ش أ

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