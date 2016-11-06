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وزير الصحة يتفقد منظومة تتبع سيارت الإسعاف وتحديد مواقع تمركزها إلكترونيا بالقاهرة

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وزير الصحة يتفقد منظومة تتبع سيارت الإسعاف وتحديد مواقع تمركزها إلكترونيا بالقاهرة وزير الصحة يتفقد منظومة تتبع سيارت الإسعاف وتحديد مواقع تمركزها إلكترونيا بالقاهرة

الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان

تفقد الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، منظومة ميكنة سيارت الاسعاف بالتكنولوجيا الحديثة حيث يتم تحديد موقع سيارات الإسعاف ونقاط تمركزها بدقة، وتتبع مسارها فى الاستجابة للبلاغات، وتوجيها إلى أقصر الطرق، بمرسى هيئة الاسعاف النهري بالجيزة. وذلك بغرض تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار بيان للصحة، اليوم الأحد،ان هيئة الاسعاف تعاقدت مع شركة ETIT بغرض تجهيز سيارات الاسعاف بأجهزة تتبع مما يتيح تحديد الموقع اللحظي لسيارة الاسعاف وسرعة استجابتها وتوجيهها.

واوضح الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف انه اتيحت الخدمة امكانية تعيين سيارات الاسعاف من نقاط التمركز المختلفة للاستجابة الى البلاغات مع تلقين السائقين باسرع الطرق التي يسلكها فضلاً عن تعيين العدد المناسب من سيارات الاسعاف طبقاً لطبيعة البلاغ.

وأشار ان المرحلة الاولى من هذة المنظومة في محافظة القاهرة وحلوان وخلال شهر سيتم تعميمها على القاهرة الكبرى في خلال شهر.

حيث عقب الانتهاء من تعميم المنظومة على كافة سيارات الاسعاف سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل تعيين السيارات بطريقة مميكنة طبقاً لمكان التمركز والكثافة المرورية.

ومن جانبه اكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان هذا النظام المميكن هو احدث ما تم التوصل اليه من تكنولوجيا على مستوى العالم حيث يمكن توجيه اقرب سيارة اسعاف لمكان البلاغ من خلال اسرع طريق مما يؤدي الى سرعة اسعاف المريض وتقليل تكلفة التشغيل على حد سواء.

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