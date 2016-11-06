شرطة أبوظبي توقف 489 سائقا عن القيادة سجلوا 24 نقطة مرورية

أوقفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي نحو 489 سائقا عن القيادة لمدة ثلاثة شهور خلال التسعة شهور الماضية من العام الجاري (1يناير الى 30 سبتمبر)، وسحبت رخص قيادتهم لارتكابهم العديد من المخالفات المرورية التي أدت إلى إكمالهم الحد التراكمي للنقاط المرورية (24نقطة) الذي يتم بموجبه الإيقاف عن القيادة وسحب الرخصة، وأكدت مديرية المرور والدوريات أنه لن يكون هناك اي تهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

وحذر العميد أحمد عبد الله الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي السائقين المسحوبة رخصهم من قيادة أي مركبة خلال فترة الإيقاف "3 شهور" موضحاً أن المادة رقم (50) في القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والذي تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 نصت على معاقبة الشخص الذي يقود مركبة كونه موقوفا عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لأتقل عن خمسة آلاف درهم.

واوضح الشحي ان تسجيل النقاط المرورية على المخالفين معمول به وفقا للقانون الاتحادي رقم اللائحة رقم 21 لسنة 1995 في شان السير والمرور وتعديلاته واللائحة التنفيذية، لافتا الى ان هناك نحو 72 مخالفة في القانون، يتم من خلالها تسجيل نقاط مرورية للسائقين إضافة الى الغرامة المالية " وتصل أقصى مخالفة للنقاط 24 نقطة واقل عدد من النقاط 2" ويتم سحب الرخصة ومنع الشخص عن قيادة المركبات عندما يصل الحد التراكمي في سجله المروري إلى 24نقطة، يتم بعدها سحب الرخصة بالإضافة للغرامات والعقوبات الصارمة التي تصل فيها العقوبة إلى سحب الرخصة وحجز المركبة.

وأشار الشحي الي ان هنالك 4 مخالفات يتم فيها سحب الرخصة مباشرة، حيث تصل المخالفة فيها إلى 24 نقطة وهو الحد التراكمي الأقصى للنقاط المرورية وهي قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه، والثانية قيادة المركبة على طريق عام بدون لوحات أرقام والثالثة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة، والمخالفة الرابعة عدم الوقوف عند التسبب في حادث نتج عنه إصابات.

وتابع الشحي كما ان هناك 6 مخالفات أخرى اقل خطورة تصل عقوبتها بجانب العقوبات الأخرى إلى تسجيل 12 نقطة مرورية بحق السائق منها مخالفة قيادة المركبة بصورة تشكل خطر على مستخدمي الطريق، أو التسابق على الطريق، وتصل النقاط المرورية التي يتم تسجيلها بحق قائدي المركبات الذين يتجاوزون الإشارة الضوئية الحمراء 8 نقاط مرورية إضافة الى الغرامة المالية.