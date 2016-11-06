مدير «تعليم حائل» ينقل تعازي أمير المنطقة ونائبه لأسر ضحايا «حادث الحليفة»

د.الثويني خلال الزيارة ونقل التعازي

نقل مدير عام التعليم بحائل ،الدكتور يوسف الثويني تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، لأسرة الطالب محمد بن سعد الرشيدي في الصف الأول الابتدائي في مدرسة ابتدائية الحليفة السفلى والطالبة الجازي بنت سعد الرشيدي الطالبة في متوسطة الحليفة السفلى وسائق مركبة النقل الشخصية سميح بليعيس الرشيدي اللذين انتقلوا إلى رحمة الله إثر الحادث المروري المروع الذي تعرضت له مركبتهم داخل مدينة الحليفة يوم الخميس الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة د. الثويني يرافقه شليويح الرشيدي مدير مكتب التعليم في محافظة الحائط لمنزل زعل بليعيس الرشيدي عم الطالبين محمد والجازي رحمهما الله أبناء شقيقه سعد الرشيدي رحمه الله وسماح صنيتان الرشيدي شقيق السائق سميح الرشيدي رحمه الله في منازلهم في مدينة الحليفة 200 كيلومتر جنوبي حائل

داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وطمأن د. الثويني الجميع على حالة الطالبات الـ 6 الصحية المصابات في الحادثة وتحسنها لافتا الى أن توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم تؤكد على متابعة حالتهن الصحية وتقديم كافة الدعم الذي قد يحتجنه خلال فترة علاجهن من قبل كافة الإدارات.

فيما عبر زعل بليعيس الرشيدي عم الطالبين محمد والجازي رحمهما الله أبناء شقيقه سعد الرشيدي رحمه الله وسماح صنيتان الرشيدي شقيق السائق سميح الرشيدي رحمه الله شكرهما لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ولمعالي وزير التعليم والأسرة التعليمية بمنطقة حائل على لفتتهم غير المستغربة ومشاطرتهم الحزن بالمصاب الجلل لافتين إلى أنهم مؤمنون بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.