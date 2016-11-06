الدفاع بـ«إهانة القضاء»: «غير جاهزون للمرافعة» ..والقاضي : «ده تعطيل للقضية»

قال دفاع المتهمين بـ”إهانة القضاء”، أنهم غير مستعدين للمرافعة بجلسة اليوم، حيث أشار دفاع الإعلامي عبد الحليم قنديل و آخرين ، بأنه يطلب أجل للمرافعة وذلك لتغيب أحد زملاؤهم لظروف منعت حضوره.

وسأل القاضي المحاميين المتواجدين بجلسة اليوم، ليبدي كل منهم عدم استعداده للمرافعة، ليتدخل محامي الإعلامي توفيق عكاشة ، قائلاً بأنهم كان ملتزمًا بالميعاد الذي حددت له المحكمة مرافعته، طالبًا منها تحديد من عليه الدور في الترافع لمنع تكرار ذلك، وعلق القاضي على عدم إستعداد الدفاع بالقول “ده تعطيل للقضية “.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: “أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.