تقرير: إسرائيل هدمت وصادرت 18 مبنى فلسطينيًا خلال الشهر الماضي

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 18 مبنى فلسطينيا فى 6 تجمعات فلسطينية فى القدس الشرقية والمنطقة (ج)، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، ونتيجة لذلك تم تهجير 54 شخصا من بينهم 29 طفلا وتضرر 46 آخرين .

وأضاف التقرير عن الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الماضى، أن ثمانية من بين المباني المستهدفة، شملت مبان سكانية، ومراحيض وبئر مياه؛ تبرعت بها جهات مانحة استجابة لعمليات هدم سابقة وبالتالي يصل عدد المباني التى تبرعت بها جهات مانحة وهدمت أو صودرت منذ مطلع عام 2016 إلى 273 أى ما يزيد عن 150 بالمائة مقارنة بعدد هذه المباني فى عام 2015 برمته.

وأفاد بأن القوات الإسرائيلية نفذت فى خمسة حوادث وقعت خلال هذه الفترة تدريبات عسكرية فى شمال غور الأردن بالقرب من ثلاثة تجمّعات رعوية وهى حمصة البقيع، وتل الخشبة ولفجيم وبالرغم من أن هذه التدريبات لم تؤد إلى عمليات تهجير إلا أنه أبلغ عن وقوع أضرار بالمبانى وفرض قيود على الوصول إلى مناطق الرعي مما أدى إلى تضرر 15 عائلة.

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت 196 عملية تفتيش، واعتقلت 234 فلسطينيًا فى الضفة الغربية، وسجل أكبر عدد من العمليات (56) والاعتقالات (97) فى محافظة القدس وتضمنت العمليات اقتحام مدرسة ثانوية للبنين فى القدس الشرقية، مشيرا إلى فرض الشرطة الإسرائيلية فى القدس حظرا على 15 فلسطينيا يمنعهم من دخول المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أشهر.

ونوه إلى أن توغل القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة خلال سبعة حوادث ونفذت عمليات تجريف وحفر بالقرب من السياج الفاصل وأطلقت القوات الجوية الإسرائيلية فى حادث واحد صاروخا باتجاه نقطة مراقبة يزعم أنها تعود للمجموعات المسلحة مما أدى إلى تدميرها، مضيفا أن هذا الحادث يأتى فى أعقاب إطلاق صاروخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.