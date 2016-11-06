ميدفيديف: مستعدون لبذل جهود أكثر فعالية لتنظيم اتصالات مباشرة بين نتنياهو وعباس

أعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف عن استعداد بلاده لبذل جهود أكثر فعالية من أجل تنظيم اتصالات مباشرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن مدفيديف قوله ـ في مقابلة مع القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلي قبيل زيارته المرتقبة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل ـ” مستعدون لبذل جهود أكثر نشاطا لاستئناف عملية السلام بما في ذلك تفعيل اتصالات مباشرة بين نتنياهو وعباس في أي مكان يريدانه، أو في روسيا على سبيل المثال”.

وأضاف مدفيديف:” إن موسكو لا تسعى لأن تحل محل واشنطن في هذه العملية على الرغم من أن المرء عليه الاعتراف بصراحة بأن الولايات المتحدة لا تعمل بجد في هذا المسار خلال الآونة الأخيرة لذلك يجب اتخاذ بعض الخطوات في هذا الشأن بقوة والالتزام بها”.

ووصف مدفيديف اللجنة الرباعية الدولية المختصة للوساطة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني (روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة) بأنها”ليست سيئة على وجه العموم، وأنها تقدم نموذجا ثابتا حيال القضية”.

وأضاف”هناك شيء آخر يتمثل في إننا لم نر أي بوادر مشجعة في تسوية قضايا الشرق الأوسط بشكل سلمي في الآونة الأخيرة، ولكي نعترف بصراحة، فإنه لم يتم تحقيق أي شيء في الفترة الأخيرة، وهو أمر محزن”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قد صرح مؤخرا للصحفيين بأن روسيا تواصل اتصالاتها من أجل عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في موسكو.

أ ش أ