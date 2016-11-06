الأمن يبعد ترامب عن منصة تجمع انتخابي بعد أن رفع محتج لافتة

هرع رجال أمن لإنزال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي في رينو بولاية نيفادا يوم السبت بعد تهديد كاذب عندما صاح شخص قائلا “مسدس” خلال مشاجرة مع محتج كان يرفع لافتة كتب عليها “جمهوريون ضد ترامب”.

ووقع الحادث بينما يجوب ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون أنحاء الولايات المتحدة في مسعى أخير للفوز بأصوات الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد والتأكد من أن أنصارهما سيتدفقون بحماس على مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.

وبحسب رويترز أمسك رجلا أمن بترامب من كتفيه ودفعاه إلى خارج المنصة فيما اندفع رجال الشرطة صوب رجل يقف في مقدمة الحشد وطرحوه أرضا وقاموا بتفتيشه قبل أن يقتادوه بعيدا.

وبعد فترة قصيرة عاد ترامب إلى المنصة وقد بدا عليه الهدوء وواصل إلقاء كلمته وقال “لم يقل أحد أن الأمر سيكون يسيرا علينا…لن يوقفنا شيء.”

وبعد إطلاق سراحه قال الرجل لمحطة (كيه.تي.في.إن-2) التابعة لسي.بي.إس نيوز إنه من أنصار الحزب الجمهوري وحضر الحشد للتعبير عن معارضته لترامب.

وأضاف الرجل ويدعى أوستين كريتس “أتيت إلى هنا حاملا هذه اللافتة متوقعا أن أواجه بالاستهجان… لكنها مجرد لافتة.”

وقال إنه حينما رفع اللافتة بدأ الحشد في مهاجمته وضربه قبل أن “يصيح أحدهم قائلا مسدس”.

وبعد اعتقاله واستجوابه لبضع ساعات قال كريتس إنه أطلق سراحه وإن الشرطة “قامت بواجبها”.

وأكد جهاز الخدمة السرية أن الحادث وقع عندما صاح شخص مجهول يقف أمام المنصة قائلا “مسدس”.