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تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «إهانة القضاء» لـ10 ديسمبر

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تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «إهانة القضاء» لـ10 ديسمبر تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «إهانة القضاء» لـ10 ديسمبر

الرئيس الأسبق محمد مرسي – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الأحد، محاكمة محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”إهانة القضاء”، لجلسة 10 ديسمبر للمرافعة.

وحددت المحكمة، الجلسة المشار إليها ، لسماع مرافعات المتهمين عصام سطان و صبحي صالح و محمد سعد الكتاتني و محمد البلتاجي و توفيق عكاشة و حمدي الفخراني، و جلسة 14 يناير القادم ، لمرافعات محمود الخضيري ومحمد العمدة و منتصر الزيات و آأحمد أبو بركة.

وقبيل تلاوة القرار، طلب دفاع المتهم عصام سلطان ، القول أن موكله يطلب الإدعاء المدني ضد المدعي الحاضر عن المدعين بالحق المدني، وقال بأن ذلك يخص جلسة اليوم وما حدث فيها ، ليرد القاضي بالإشارة الى إمكانية أن يتقدموا بطلب بهذا المضمون.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: “أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

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