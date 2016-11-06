لجنة شباب البكيرية تعقد اجتماعها الدوري.. وتقر عدداً من الفعاليات

عقدت لجنة شباب محافظة البكيرية اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة الاستاذ عبدالله بن محمد الخليفي وبحضور نائب الرئيس واعضاء اللجنة وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الاعمال المتضمن اقامة عدد من الفعاليات والمقرر انطلاق أولها في منتصف الشهر الجاري وهي اللقاء الأول من نوعه بمنطقة القصيم بعنوان أفضل الفرص الاستثمارية للمتحدث الأستاذ سليمان العليان، وكما ناقش الاجتماع المساهمة في تنفيذ حملة معا ضد الإرهاب والفكر الضال التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم للتوعية والتعريف بالإرهاب وخطورته على المجتمعات وآثاره السلبية في جميع الفعاليات التي تنظمها لجنة شباب البكيرية.