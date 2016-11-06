«قطاع التعليم العالي» بهيئة تقويم التعليم يختتم ورشة مؤشرات الأداء

د. صالح القحطاني

نظم "قطاع التعليم العالي" بهيئة تقويم التعليم ورشة عمل تحت عنوان "مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية" في محافظة جدة واستمرت لمدة يومين.

وأوضح د. صالح بن علي القحطاني أن قطاع التعليم العالي في الهيئة يقدم ورش عمل وبرامج تدريبية ذات مستويات مختلفة تتلاءم مع احتياجات مؤسسات التعليم العالي، فمنها ما يغطي النظام الأساسي لضمان الجودة والاعتماد الوطني، ومنها مايشمل جوانب أكثر تخصصاً في المجال. وأضاف بأن هذه الورشة مخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي قطعت شوطاً جيداً في مجال تطبيق أنظمة الجودة، وتستهدف مسؤولي الجودة والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، بالإضافةإلى رؤساء لجان الدراسة الذاتية. وأكد د. القحطاني أن الهيئة ملتزمة بتقديم ورش العمل ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة بشكل مستمر لصالح منسوبي مؤسسات التعليم العالي من أعضاء وعضوات هيئة التدريس.

وشارك في تقديم الورشة كلٌ من د.صالح بن علي الغامدي ود.بثينة زكريا مرشد.

من جانبه ذكر د.صالح الغامدي أن قطاع التعليم العالي بالهيئة يسعى لدعم مؤسسات التعليم العالي في بناء أنظمة ضمان الجودة الداخلية، وهذه الورشة تُعد أساسية لمؤسسات التعليم العالي.