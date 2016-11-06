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مقتل 24 من «داعش» في قصف للتحالف الدولي شمالي حلب

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مقتل 24 من «داعش» في قصف للتحالف الدولي شمالي حلب مقتل 24 من «داعش» في قصف للتحالف الدولي شمالي حلب

داعش – ارشيفية

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، مقتل 24 مسلحًا من تنظيم “داعش” الإرهابي، في قصف جوي شنته طائرات التحالف الدولي على مواقعهم شمالي حلب.

جاء ذلك في بيان للجيش حول مستجدات عملية “درع الفرات” في يومها الـ75.

وقال الجيش إن 24 مسلحًا من “داعش” قتلوا، فيما جرى تدمير موقعين فيهما رشاشات مضادة للطيران، وبناء يستخدمه مسلحو التنظيم كمقر لهم، في غارات جوية لطائرات التحالف على منطقتي شدود ونعمان شمالي ناحية أخترين.

وأشار البيان إلى أن قوات المهام الخاصة في الجيش السوري الحر، سيطرت على منطقة شدود، بعد اشتباكها مع مسلحي “داعش”.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جندي من الجيش الحر وجرح 8 آخرين، وفق البيان الذي لفت في الوقت نفسه إلى تفكيك 25 عبوة ناسفة في المنطقة التي تمّ إعادة السيطرة عليها.

وبلغ إجمالي المساحة التي تمت السيطرة عليها في إطار العملية العسكرية ألف و370 كيلو مترًا مربعًا.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أية مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.

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