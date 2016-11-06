أخبار عاجلة

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وصول 1595 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور

Google+ Print
وصول 1595 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور وصول 1595 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور

أرشيفية

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء ابو طرطور يستعد اليوم لاستقبال السفينة النورس و على متنها 1595 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.

وتفحص لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات و الحجر البيطرى بسفاجا  الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة و التأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها و طرحها بالاسواق و المجمعات الاستهلاكية .

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من اجراءات قبل السماح بالافراج عن الشحنة .
> وصول 6500 طن بوتاجاز لموانى السويس
> صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا