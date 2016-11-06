وصول 1595 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء ابو طرطور يستعد اليوم لاستقبال السفينة النورس و على متنها 1595 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.

وتفحص لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات و الحجر البيطرى بسفاجا الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة و التأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها و طرحها بالاسواق و المجمعات الاستهلاكية .

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من اجراءات قبل السماح بالافراج عن الشحنة .

> وصول 6500 طن بوتاجاز لموانى السويس

> صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .