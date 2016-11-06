وفاة طفلة وإصابة 8 أشخاص في حادثي سير بإجازة نهاية الأسبوع

توفيت طفلة وأصيب 8 أشخاص في حادثي سير وقعا في إجازة نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت"، فيما توفي رجل آسيوي غرقاً في مياه خور الممزر بعد أن كان يسبح برفقة زملائه عقب ساعات الغروب.

وتفصيلا، أوضح الرائد علي عبد الله القصيب النقبي، الضابط المناوب في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن حادث السير الأول وقع في منطقة البرشاء بين سيارتي صالون من نوع هوندا ولكزس، وأسفر عن وفاة الطفلة وإصابة 6 أشخاص كانوا على متن سيارة الهوندا بإصابات متوسطة وبليغة، مشيراً إلى أن دوريات مركز شرطة البرشاء تحركت إلى مكان الحادث، فيما أقدم فريق المهمات الصعبة والإنقاذ على قص سيارة الهوندا وتحرير المحشورين من داخلها نتيجة شدة الاصطدام ونقل الطفلة المتوفاة إلى الطب الشرعي.

أما الحادث الثاني، فأكد الرائد النقبي أنه وقع جراء انحراف سيارة رباعية الدفع إلى عن مسارها الصحيح في شارع الخليج الأول بمنطقة القوز الصناعية، واصطدامها بعامود إنارة ما أدى إلى تعرض شخصين إلى إصابات "سيدة ورجل"، حيث تدخلت فرقة المهمات الصعبة والإنقاذ البري وأقدم أفرادها على قص أجزاء من السيارة وإخراج السيدة المحشورة داخلها، ونقلها إلى المستشفى بعد أن تبين تعرضها إلى إصابات متوسطة.

وبين الرائد النقبي أن الحادث الأخير أدى إلى وفاة أسيوي غرقاً في خور الممزر، وكان يسبح برفقة زملائه في ساعات متأخرة من مساء الجمعة، مبيناً أن الغواصين تحركوا إلى مكان الحادث وبحثوا عن الرجل وعثروا على جثمانه في قاع الخور.