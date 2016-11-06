بدء محاكمة "مرسى" وآخرين بـ"إهانة القضاء".. وعصام سلطان: "أحاكم غيابيا"

كتب محمد عبد الرازق

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، اليوم الأحد، نطر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين فى القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء".

وفى بداية الجلسة، نبهت المحكمة على مرسى بالجلوس فى مقعده، وعدم التوجه لباقى المتهمين، كما تبين غياب المتهم محمود الخضيرى، وأثبتت المحكمة حضور باقى المتهمين المحبوسين والدفاع الحاضر عنهم.

وأكد عصام سلطان من داخل القفص، أنه مستمر فى الحرمان من حقوقه، حيث إنه بلا أوراق أو مستندات، وأنه فى حكم الغيابى فلم يتسلم أى أوراق أو أى شئ أخر، وطالب صالح الدرباشى المحامى المدعى بالحق المدنى، الانضمام للنيابة فى طلباتها، وأثبت الادعاء مدنيا بمبلع مليون جنيه ضد كل متهم، وقال أن المتهم الأول عصام سلطان قد اعتاد على إهانه السلطة القضائية كاملة، وقدم حافظة مستندات رسمية فى دعوى كانت متداولة أمام القضاء كان عصام سلطان المتهم الأول فيها، وأثبت على لسانه إهانة السلطة القضائية كاملة، وثبت فى محضر الجلسة أنه أهان الهيئة التى تتنظر الدعوى أمام محكمة جنح الدقى.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".