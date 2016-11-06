اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل أزواجها ووالدتهما بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تعقد محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض لنظر أولى جلسات محاكمة ربة منزل بعد قيامها بقتل شقيقين ووالدتهما ليخلو لها الجو مع عشيقها بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية أنذاك ، إخطارا من مأمور مركز بسيون، بوفاة المدعوة "نشوى إبراهيم عبد الستار" 25 سنة، خنقًا داخل غرفة نومها.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة المدعوة "صباح.س" بعد أن قامت بخنق المجنى عليها بغطاء رأس "إشارب حريمى" بمساعدة عشيقها المتهم "أ.إ.ت.ع" والذى كان متواجدًا يوم الحادث الأخير أثناء قتل المتهمة للمجنى عليها.

وباستمرار التحقيقات تبين أن المتهمة تزوجت من الشقيقين الأكبر والأصغر لزوج الضحية، وأنهما توفيا خلال فترة قصيرة عقب زواجهما منها، وبسؤال ابنة المتهمة بينت أن والدتها هى من قامت بقتلهما، إلى جانب قتل جدتها من الأب، من خلال دس السم "الزرنيخ" لهم فى الطعام، كما أنها هى من قامت بقتل زوجة عمها خنقًا بمساعدة شخص كانت تدعى أنه ابن خالتها، ويتردد عليها فى شقتها بمفردها بعد منتصف الليل .

تم تحرير المحضر رقم 1484 بسيون بالواقعة، منذ شهر مارس الماضى، ضد الجانية المحبوسة على ذمة التحقيقات فى القضية، كما تم عرض المتهمة على النيابة التى وجهت لها تهمة القتل العمد فى الواقعة الأخيرة قتل زوجة شقيق زوجيها مع سبق الإصرار، وتم إخلاء سبيل شريكها وتم إحالتها لمحكمة الجنايات التى تنظر اليوم الأحد أولى جلسات محاكمتها.