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لتهريب «عاج» صيني يحاول رشوة أمين شرطة بالمطار

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لتهريب «عاج» صيني يحاول رشوة أمين شرطة بالمطار لتهريب «عاج» صيني يحاول رشوة أمين شرطة بالمطار

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب  صيني، حاول تهريب 11 كيلو عاج وحصان البحر، إلى الصين، وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الرحلة المتجهة الي جوانزو، اشتبه رجال الأمن في الراكب، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها علي كيلو عاج و10 كيلو حصان البحر، قام الراكب بعرض رشوة 1000 جنيه على أمين شرطة، نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن أمين الشرطة رفض وقام بالإخطار بالواقعة.

وتم إبلاغ الدكتور صفوت مبارك مدير عام الحجر البيطرى، حيث قرر مصادرة المضبوطات تحت اشراف النيابة ، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب.

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