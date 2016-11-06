أخبار عاجلة

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بدء محاكمة بديع و36 آخرين فى قضية «غرفة عمليات رابعة»

Google+ Print
بدء محاكمة بديع و36 آخرين فى قضية «غرفة عمليات رابعة» بدء محاكمة بديع و36 آخرين فى قضية «غرفة عمليات رابعة»

بديع

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية”غرفة عمليات رابعة”.

وتستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع والذي دفع ببطلان القبض واذن النيابة وعدم اختصاص المحكمة وبطلان التحريات وانتفاء  أركان جريمة الاشترك والاتفاق وعدم دستورية بعض للمواد على وقائع الدعوى.
> و كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها “إعداد غرفة عمليات” لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض “اعتصامى رابعة العدوية والنهضة”، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا