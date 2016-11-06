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زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "ربنا بلانى بزوج شاذ طلقونى منه"

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زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "ربنا بلانى بزوج شاذ طلقونى منه" زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "ربنا بلانى بزوج شاذ طلقونى منه"

>كتبت نورهان حسن

"إلحقونى ربنا بلانى بجوز شاذ وأنا معرفش"، بهذه الكلمات دخلت "م.ع" 23 عاما، فتاة من أسرة بسيطة، إلى مكتب تسوية النزاعات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة الطلاق من زوجها.

 

وقالت: "تزوجت منذ سنة واحدة وهو أكبر منى بـ٥ سنوات، ومنذ اليوم الأول يطالبنى فى الفراش بأفعال شاذة"- على حد قولها، مضيفة "لو رفضت يعتدى عليا بالضرب والحرق الذى بدت آثاره واضحة فى مختلف أنحاء جسدى حتى الظاهر منها وجهها وكفيها".

 

وقامت ببدء الإجراءات اللازمة لرفع قضية طلاق للضرر، مضيفة فى طلبها أنها تريد توجيهها فورا للمحكمة بلا أى محاولات للصلح، فهى لا تحب حتى أن تراه، لكن الأخصائى الاجتماعى متلقى شكوتها أكد لها ضرورة محاولات التدخل فى خلافها مع زوجها.


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