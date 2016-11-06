إلغاء الفترة المجانية للمواقف خلال الظهيرة في الشارقة

وافق المجلس البلدي لمدينة الشارقة على مقترح إلغاء الفترة المجانية للمواقف خلال ساعات الظهيرة في مدينة الشارقة وذلك تسهيلا للمتسوقين لإيجاد المواقف خلال هذه الفترة خاصة في الأسواق الحيوية حيث يعمد البعض إلى سوء استغلال المواقف خلال هذه الفترة بما يؤثر سلبا على المحال التجارية, على أن يتم تطبيقه بعد إعلام الجمهور من خلال الصحف ووسائل الإعلام المحلية

جاء الاعلان خلال اجتماع المجلس الثاني لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الثاني عشر برئاسة سعادة راشد سلطان بن طليعة رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة و بحضور سعادة أعضاء المجلس وسعادة /ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة.

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> واطلع المجتمعون على ملخص أعمال الفصل السنوي الحادي عشر وما تضمنه من توصيات وقرارات متعلقة بالشأن البلدي حيث ضم الملخص أعمال اللجان وأبرز المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الفصل السنوي المنصرم ، حيث وصل عدد المواضيع التي ناقشها المجلس 56 موضوعا ، أما اللجان فقد عقدت 95 اجتماعا بينها 55 اجتماعا للجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين التي نظرت في 730 شكوى من المقاولين والاستشاريين والملاك وعملت اللجنة إلى إيجاد حلول ودية بين المتخاصمين لأكثر من 90% من الشكاوى , أما لجنة دراسة طلبات الأراضي فقد عقدت 10 اجتماعات اطلعت خلالها على 600 طلب وقامت بدراستها والتأكد من استيفائها للشروط المنصوص عليها في لائحة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة وإرسالها إلى اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في دائرة التخطيط والمساحة علما بأن عدد طلبات الأراضي التجارية والسكنية التي استلمها قسم استقبال طلبات الأراضي منذ العام 2011 وصل إلى 16200 طلب بين سكني وتجاري وقامت اللجنة تحويل ما يقارب 15000 طلب إلى اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي

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> أما بالنسبة للجنة تنظيم شؤون العزب، فقد قامت اللجنة بتخصيص جميع عزب جمال في منطقة اللبسة كما اطلع المجلس على العديد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالشأن البلدي.

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