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«الهلالى» يتابع العملية التعليمية بالإسماعيلية ويفتتح مركزًا للموهوبين

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«الهلالى» يتابع العملية التعليمية بالإسماعيلية ويفتتح مركزًا للموهوبين «الهلالى» يتابع العملية التعليمية بالإسماعيلية ويفتتح مركزًا للموهوبين

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

وصل الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى محافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة سير انضباط العملية التعليمية، وافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة، وكذا متابعة المنشآت التعليمية القائمة.

كان فى استقباله اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وعبد الجواد عبد العال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويعقد الشربيني لقاء مع أعضاء مجلس النواب بديوان عام المحافظة؛ للوقوف على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة، ثم يتوجه إلى افتتاح مركز الموهوبين بمدرسة أم الأبطال الثانوية للبنات، ويقوم الوزير بتفقد المدرسة ومتابعة العملية التعليمية بها، بالإضافة إلى تفقد إنشاء مدرسة المتفوقين بالمجمع التعليمي.

وفى ضوء سعى الوزارة إلى التوسع فى بناء المدارس، وخفض الكثافة الطلابية؛ يقوم الهلالى بوضع حجر أساس المدرسة الرسمية الثانوية بالمجمع التعليمى.

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