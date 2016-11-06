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ميناء شرم الشيخ يستقبل 80 سائحًا على متن السفينة الشراعية STAR CLIPPER

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ميناء شرم الشيخ يستقبل 80 سائحًا على متن السفينة الشراعية STAR CLIPPER ميناء شرم الشيخ يستقبل 80 سائحًا على متن السفينة الشراعية STAR CLIPPER

صورة أرشيفية

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء شرم الشيخ استقبل صباح اليوم السفينة الشراعية STAR CLIPPER وعلى متنها 80 سائحا من مختلف الجنسيات و70 طاقم قادم من ميناء بورسعيد حيث يبلغ طول السفينة 111 متر وعرضها 15 متر وغاطس 6 متر وترفع علم مالطا.

ويستعد السياح لزيارة مناطق راس محمد وسانت كاترين ودهب وكامب حبيبة ونويبع نبق ووادى مندر وخليج نعمة و الاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ  الدافىء.

حيث شدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الأحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات.

والتأكيد على التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم بالمدينة يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك تأكيدا لتوافر الأمن والامان بمدينة شرم الشيخ.

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