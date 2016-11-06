البرلمان السوداني يشكل لجنة للتحقيق في أحداث عنف راح ضحيتها 18 شخصا في دارفور

قرر البرلمان السوداني تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة مارا شرق جبل مون بولاية غرب دارفور، وراح ضحيتها ١٨ شخصا، إثر اشتباكات مسلحة .

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني الفريق أحمد التهامي، في تصريحات صحفية، إن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق تضم أعضاء من لجنة الأمن وكذلك نواب المنطقة بالمجلس الوطني، موضحا أنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة منطقة جبل مون، للوقوف على المشكلة، وإعداد تقرير شامل حولها وتسليمه للبرلمان .

وأضاف أن لجنة الأمن والدفاع لم تتسلم تقريرا من حكومة غرب دارفور حول الأحداث، ومازالت تنتظره، لافتا إلى أن لجنة الأمن بالبرلمان ستناقش مع وزارة الداخلية ، توفير قوات احتياطي، توزع على كل محليات ولايات دارفور، تكون مهمتها تجنب حدوث اشتباكات بين الرعاة والمواطنين .

أ ش أ