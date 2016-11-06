بتقنية الـ «موشن غرافيك» تعرفوا إلى عدد المكالمات التي تتلقاها «صحة دبي»

بتقنية فيديو «موشن غرافيك» تبرز لكم صحيفة البيان الأنشطة التي يمارسها مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي. والفيديو يظهر عدد الاتصالات التي تلقاها المركز خلال الربع الأول من العام الحالي فقط، من متعاملين داخل الدولة على الرقم المجاني 800DHA (800342)، ومن خارج الدولة على الرقم 0097142191990، للاستفسار عن الخدمات المتعددة التي تقدمها الهيئة بمختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية والتخصصية.

وكانت شيخة الرحومي مدير إدارة علاقات المتعاملين بهيئة الصحة بدبي كشفت أن المركز تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري 110775 مكالمة هاتفية. وكشفت عن تفاصيل أخرى يمكنكم مشاهدتها في هذا الفيديو التفاعلي