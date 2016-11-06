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وزير التعليم : نعمل على إعادة الأنشطة للمدارس وتطوير التعليم الفنى

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وزير التعليم : نعمل على إعادة الأنشطة للمدارس وتطوير التعليم الفنى وزير التعليم : نعمل على إعادة الأنشطة للمدارس وتطوير التعليم الفنى

>الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية  والتعليم ، خلال زيارته للإسماعيلية أن الوزارة تعمل على إعادة كافة الأنشطة إلى جميع مدارس وأن المدارس التى تنشأ حديثا مزودة بغرف للأنشطة وفناء المدرسة، بالاضافة إلى إعادة الأنشطة فى المدارس القديمة من خلال أفنية المدارس.

وأكد الشربينى أن الوزارة تعمل الآن على إعادة تحية العلم فى طابور الصباح من خلال الطلاب، وليس الأسطوانة التى تعمل حاليا.

وأشار الشربينى إلى أن الوزارة  تعمل على رعاية الموهوبين والعمل على زيادة المدارس الخاصة بهم فى مصر، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفنى ، وربطه بسوق العمل، حتى نصل إلى مرحلة تشغيل الخريج فور انتهاء تعليمه.

 


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