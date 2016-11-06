بالصور.. القوات المسلحة توزع 500 كرتونة سلع مدعمة بسعر 25 جنيها فى منوف

المنوفية - محمد فتحي

وزعت القوات المسلحة، بالتعاون مع محافظة المنوفية ودورها الوطنى فى رفع المعاناة عن المواطنين، ما يقرب من 500 كرتونة مدعمة وتحتوى على (3 كيس مكرونة، كيس فول، وكيس سكر، كيس أرز، شاى، صلصة، علبه سمنة)، على أن تباع للجمهور بسعر 25 جنيهاً بدلاً من 54 جنيهاً بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

وأشاد المهندس مجدى سعد، رئيس مجلس ومدينة منوف، بدور القوات المسلحة فى رفع المعاناة عن الأهالى بتوزيع تلك الكراتين، كنوع من التخفيف على المواطنين، مشيرا إلى أنه ليس جديداً على القوات المسلحة الوقوف دائماً بجوار المواطن البسيط.