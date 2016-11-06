ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع

جنوب سيناء – فايزة مرسال

كشف ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من اجراءات قبل السماح بالافراج عن الشحنة.

وأضاف ملاك يوسف أن ميناء نويبع استقبل 1005 راكب، خلال اليوم وأمس السبت، حيث يستعد الميناء لاستقبال العبارة سينا و على متنها 385 راكب و 9 تريلات و 13 برادهاً و 4 سيارات وأتوبيسين جيت كما تغادر العبارة إيلة و على متنها 46 راكباً و 11 شاحنةً و السفينة بريدج و على متنها 10 برادات و 25 تريلا و8 سيارات .

بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة سينا و على متنها 620 راكب و 12 تريلا و 10 برادات و59 سيارة منهم 58 سيارة تصدير فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 111 راكب و 12 براد و 19 تريلا و سيارة و 174 طرد سمك.

وحسب بيان المتحدث الإعلامي للهيئة، يستعد ميناء أبو طرطور اليوم لاستقبال السفينة النورس و على متنها 1595 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية .

وتقوم لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات و الحجر البيطرى بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة و التأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها و طرحها بالاسواق و المجمعات الاستهلاكية .

وأشار ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 372 راكب و 61 سيارة و 6 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 92 راكب و 98 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة أمانة و على متنها 458 راكب و 18 سيارة و 12 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 47 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 51 راكب و 51 شاحنة .