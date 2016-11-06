بالصور.. نقابة المعلمين بجنوب سيناء تكرم المدرسين المتميزين بسانت كاترين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين جنوب سيناء اليوم الأحد، بمدينة سانت كاترين حفل تكريم المعلمين المتميزين، بحضور كل من محمد تقى الأمين العام وياسر عرفات أمين الصندوق والسادة أعضاء النقابة ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد الكريم محمد وكيل مديرية التربية والتعليم وخالد سلامة نائب رئيس مدنية سانت كاترين وعطية موسى عضو البرلمان ولفيف من القيادات المحلية والتنفيذية بالمدينة، كما تم تكريم عدد من المهتمين بالعملية التعليمية.

وأشاد محمد حامد عقل وكيل الوزارة بالدور والجهد المبذول من النقابة تجاه المعلمين وطالبهم بمزيد من العطاء، كما تم عرض بعض من النقابة بالفترة الماضية، وقدمت مدرسة وادى الراحة العديد من الفقرات التى نالت إعجاب الحضور، وأشاد الجميع بالحفل وتمنوا تكراره.

وأضاف الأمين العام للنقابة الفرعية أن هذه بداية احتفالات النقابة بالمعلمين المتميزين والمتفوقين من أبناء المعلمين فى الشهادات العامة بكافة مدن المحافظة، كما سيتم عمل زيارات ميدانية من النقابة للسادة المعلمين داخل الوديان التواصل معهم وبحث مشكلتهم على أرض الواقع أسوة بماحدث فى العام الماضى، وسيكون ذلك بإذن الله فى النصف الثانى من شهر نوفمبر.