وزيرالتعليم العالي:نبدأ عهدا جديدا نتحمل فيه المسئولية التاريخية لإعادة بناء مصر

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحى، الأحد، إن مصر تبدأ عهدا جديدا نتحمل فيه المسئولية التاريخية لإعادة بنائها، وذلك بتبنى سياسات جديدة واستراتيجيات تؤدى إلى اقتصاد متسارع النمو يبنى على المعرفة ويتطور بالبحث العلمى، مؤكدا أننا انتهينا من صياغة خطة استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 2016 – 2030.

وذكرت وزارة التعليم العالي، فى بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال إلقاء “الشيحي” لكلمة مصر بالإجتماع الوزارى لوزراء العلوم والتكنولوجيا والتعليم لدول مجموعة العشرين المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، والتى أكد فيها إلتزام مصر تجاه البحث العلمي، باعتباره حجر الأساس لتنمية الإقتصاد المبنى على المعرفة.

وأكد أهمية تقوية أواصر الترابط والتعاون بين المجتمع العلمى المصرى والمجتمعات العلمية لدول مجموعة العشرين، حيث أننا نشاركهم نفس الأولويات وتقريبا نفس التحديات، منوها بالدور الحيوى الذى يلعبه البحث العلمى والإبتكار كآداة هامة نحو تنمية الإقتصاد، كما أن مصر باستراتيجيتها العلمية الجديدة تشمل عددا من التشريعات التى تهدف إلى تشجيع الإبتكار وتقوية تأثير البحث العلمى على الصناعة.

وقال وزير التعليم العالى إن الاستراتيجية الجديدة تتبنى إنشاء مدن العلوم والتكنولوجيا لزيادة التعاون بين المجتمع الأكاديمى والمجتمع الصناعى لتشجيع الإبتكار وتطوير التكنولوجيا وريادة الأعمال، لافتا إلى إقامة مجمعات للعلوم للتكنولوجيا فى بقاع عديدة بمصر من أجل تلبية احتياجات الصناعات القائمة والناشئة وتطلعات المخترعين والمبتكرين والمستثمرين، حيث تلعب دورا فعالا فى بناء اقتصاد مبنى على المعرفة والعلم.

وقدم “الشيحي” الشكر للرئيس الصينى والحكومة الصينية للدعم العظيم والتعاون مع مصر فى كل مجالات البحث العلمى.

وأشار البيان إلى أن الوزير التقى بنائبة رئيس الوزراء الصينى السيدة ليو يان دونج ووزير التعليم العالى الصينى ووزير البحث العلمى بجنوب أفريقيا، و وان كونغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصينى ببكين، وخلال اللقاء اتفق الجانبان على دعم إنشاء مركز الخلايا الجزعية وتطبيقاتها العملية، وتفعيل المشروعات المشتركة حول تنويع مصادر المياه وزراعة الصحراء من خلال الاستفادة من التجربة الصينية الرائدة فى هذا المجال، وحدائق العلوم والتكنولوجيا الجارى إنشاؤها فى مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين على آليات إدارة حدائق العلوم بالصين.

وأشاد الوزير بالتعاون المصرى الصينى المثمر فى شتى المجالات وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار الزيارات المتبادلة بين الرئيسين المصرى والصينى.

شهد اللقاء الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، والدكتور حسين إبراهيم المستشار الثقافى المصرى بالصين

أ ش أ