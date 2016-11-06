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تقرير: السلطات الأمريكية تكتشف جهازا للغش في الانبعاثات بسيارات أودي

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تقرير: السلطات الأمريكية تكتشف جهازا للغش في الانبعاثات بسيارات أودي تقرير: السلطات الأمريكية تكتشف جهازا للغش في الانبعاثات بسيارات أودي

آودي

قالت صحيفة بيلد آم زونتاج أن جهاز رقابة أمريكيا اكتشف برامج في عدد من السيارات من طراز أودي تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند رصد إجراء اختبارات.

ونشرت الصحيفة الألمانية دون الاستناد إلى مصدر أن مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا اكتشف البرنامج في سيارة أودي الصيف الماضي.

لم يصدر تعليق فوري عن المجلس ولم يتسن الاتصال بأودي للتعقيب على تقرير الصحيفة.

وبحسب رويترز قالت الصحيفة إن الجهاز المستخدم في أودي – الذي يختلف عن الجهاز الذي فجر فضيحة انبعاثات الديزل العام الماضي في شركتها الأم فولكسفاجن – جرى استخدامه أيضا في سيارات تعمل بالديزل والبنزين في أوروبا.

وتسبب اعتراف فولكسفاجن بتركيب برامج للاحتيال على قيود التلوث في أكثر من 11 مليون سيارة ديزل في أنحاء العالم في أسوأ أزمة في تاريخ شركة صناعة السيارات الألمانية.

وأوقفت أودي استخدام البرنامج في مايو أيار 2016 قبل أن يكتشف مجلس الموارد التلاعب في طرز أقدم وأضافت الصحيفة أن الشركة أوقفت عددا من المهندسين عن العمل لعلاقتهم بالأمر.

 

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