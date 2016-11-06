وزير الإسكان يصدر قرارا بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المباني

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 649 لسنة 2016 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانــون رقم 144 لسنة 2006 فـي شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكـان، مقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات: تناول القرار تعديل المادتين (11، 13) من اللائحة التنفيذية بهدف تبسيط المستندات المطلوب تقديمها رفق طلب ترخيص هدم المباني غير الآيلة للسقوط، وغير المدرجة بسجلات التراث المعماري، للتيسير علي المواطنين طالبي ترخيص الهدم، وذلك فـي إطار سعي الوزارة الدائم لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص بكافة أنواعها، وإزالة معوقات التطبيق منعاً لتعطل مصالح المواطنين والمستثمرين، ولتحسين مناخ الاستثمار فـي مصر ودفع عجلة التنمية العمرانية.