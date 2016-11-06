مقتل 11 في تفجيرين انتحاريين بمدينتي تكريت وسامراء بالعراق

قالت الشرطة العراقية ومصادر في مستشفيات، إن انتحاريا فجر سيارة إسعاف ملغومة في تكريت اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص عند المدخل الجنوبي للمدنية.

جاء التفجير في ساعة الذروة الصباحية، وأعلنت السلطات حظر التجول في المدينة وقالت إن لديها معلومات عن احتمال وقوع مزيد من الهجمات.

وفي سامراء على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي تكريت قتل شخصان، حينما فجر انتحاري سيارة ملغومة في مرأب سيارات تابع لمرقد الإمام العسكري بالمدينة.

وقع الهجومان بينما تشن القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما لطرد تنظيم “داعش” من مدينة الموصل الشمالية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد منذ عامين.