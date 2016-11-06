مقتل قائد اللواء 82 بالقوا الشرعية شمال غربي اليمن

قتل اليوم الأحد، العميد صالح الخياطي، قائد اللواء 82 مشاة الموالي للقوات اليمنية الشرعية.

وتعرض الخياطي للقتل في مواجهات مع ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقة ميدي، بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، القريبة من الحدود مع السعودية، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

ومن جهة أخرى، وجه صالح ميليشياته باعتقال عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، وذلك بعد تكليفه بمهام قائد الحرس الجمهوري.

ويعارض صالح هذه الخطوة، حيث يدفع باتجاه تعيين نجل شقيقه العميد طارق محمد صالح لهذا المنصب.