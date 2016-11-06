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وزير التعليم من الإسماعيلية: تطوير المناهج يستغرق من 10 إلى 12 سنة

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وزير التعليم من الإسماعيلية: تطوير المناهج يستغرق من 10 إلى 12 سنة وزير التعليم من الإسماعيلية: تطوير المناهج يستغرق من 10 إلى 12 سنة

>الإسماعيلية – صبرى غانم

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، خلال زيارته للإسماعيلية، إنه جارى تطوير المناهج ولكنها تحتاج إلى وقت كبير قد يستغرق من 10 إلى 12 سنة، وأن هناك مناهج قديمة "غصب عنى لازم نشتغل فيها"، وذلك لأن التطوير سيشمل، المرحلة الابتدائية حتى بقية سنوات الدراسة .

 

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الذى يعقده مع محافظ الإسماعيلية لمناقشة تطوير العملية التعليمية، أننا نعمل بالتوازى فى تطوير المناهج والعمل بالمناهج القديمة، وسوف يتم الانتقاء من المناهج القديمة المكررة فى الكتب والعمل على إدخال المناهج الحديثة مع الطلاب بدا من دخوله المدرسة حتى الانتهاء من دراسته فى كافة المراحل التعليمية.


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