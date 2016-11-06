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وزير التعليم: مشاكل التعليم متراكمة من 40 سنة ومطلوب إنشاء 155 ألف فصل

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وزير التعليم: مشاكل التعليم متراكمة من 40 سنة ومطلوب إنشاء 155 ألف فصل وزير التعليم: مشاكل التعليم متراكمة من 40 سنة ومطلوب إنشاء 155 ألف فصل

>الإسماعيلية – صبرى غانم

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، خلال زيارته للإسماعيلية، إن مشكلة التعليم متراكمة من 40 سنة ولا يمكن إصلاحها فى وقت قصير وإنما لابد من وضع سياسة واستراتجية لإصلاح التعليم فى لأننا نعانى من تراكمات ومشاكل عمرها 40 سنة .

 

وأضاف الوزير أننا نعترف بأن هناك كثافات طلابية كبيرة ونحتاج إلى 52 ألف فصل لحل مشكلة الكثافة والنزول بها من 42 إلى 45 طالبا فى الفصل الواحد، لافتا إلى أن الكثافة الطلابية تمثل 42% من مدارس مصر وهناك مدارس تعدد فترات تمثل 18% من مدارس مصر، وذلك للقضاء على كثافة الفصول.

 

وأشار الشربينى إلى أن حل مشكلة تعدد الفترات يحتاج إلى 53 ألف فصل آخر للقضاء على الكثافات، مضيفا أن هناك مدارس أخرى تحتاج إلى فصول تقدر بحوالى 33 ألف فصل للقضاء على مشكلة الكثافة، موضحا أن العجز يكون فى الأماكن البعيدة والنائية، وأن أعلى معدل لبناء الفصول شهدته مصر هو 6 آلاف فصل.

 


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