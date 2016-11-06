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سلطات المطار تعدم 100 كجم مخ بقرى بعد مصادرته من 3 سودانيين

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سلطات المطار تعدم 100 كجم مخ بقرى بعد مصادرته من 3 سودانيين سلطات المطار تعدم 100 كجم مخ بقرى بعد مصادرته من 3 سودانيين

>كتبت رحاب نبيل

 

أعدمت سلطات مطار القاهرة الدولى  صباح  اليوم الأحد 100 كجم مخ أبقار، تم مصادرتها من 3 ركاب سودانيين، لدى وصولهم من الخرطوم.

 

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة تاركو إير رقم 112، والقادمة من الخرطوم اشتبه رجال الجمارك فى حقائب 3ركاب سودانيين، وبتفتيشها تبين وجود 100 كجم مخ أبقار بصحبتهم.

 

 تم إبلاغ الدكتور  صفوت مبارك مدير عام الحجر البيطرى، حيث قرر أن المضبوطات محظور دخولها البلاد لعدم وجود أوراق تثبت سلامتها وتم مصادرتها وتشكيل لجنة من الحجر البيطرى والصحى والجمارك والشرطة وشركة الميناء، وقامت بإعدام المضبوطات عن  طريق دفنها فى حفرة بأرض المهبط، وسكب كمية من المواد الكيماوية والحجر الجيرى عليها.

 

 


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