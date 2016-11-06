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بعد قليل.. النطق بالحكم على عضوى "وايت نايتس" بتهمة الشروع فى قتل رئيس الزمالك

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بعد قليل.. النطق بالحكم على عضوى "وايت نايتس" بتهمة الشروع فى قتل رئيس الزمالك بعد قليل.. النطق بالحكم على عضوى "وايت نايتس" بتهمة الشروع فى قتل رئيس الزمالك

>كتب أحمد إسماعيل

تصدر بعد قليل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأحد، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة مصطفى محمود دالى، ومحمود بسيونى عضوى رابطة "الوايت نايتس" فى الحكم الغيابى الصادر ضدهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك".

 

استمعت المحكمة بالجلسة السابقة إلى مرافعة الدفاع الذى دفع ببطلان التحريات وبطلان الاعتراف.

 

وكانت المحكمة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أصدرت حكما غيابيا ضدهما بالسجن خمس سنوات، حيث قال أسامة الجوهرى دفاع "الوايت نايتس"، إن موكليه قد حصلا على قرار إخلاء سبيل مع متهمين آخرين فى واقعة تزوير تذاكر مباراة نادى الزمالك مع فريق الوداد المغربى، ولكن الأجهزة الأمنية حجزتهما لكونهما صادر بحقهما أحكاما غيابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك"، وتم ترحيلهما من الإسكندرية لنيابة العجوزة، والتى أحالت أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة.

 


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