رئيس البورصة المصرية يوقع مذكرة تفاهم مع البورصة البرازيلية

وقع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم مذكرة تفاهم مع البورصة البرازيلية بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات فى المجالات ذات الصلة بين البورصتين، حيث تصنف بورصة “بوفزبا” كواحدة من أكبر البورصات فى العالم.

وتسمح تلك الاتفاقية – التى تم توقيعها على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمى للبورصات WFE- بفتح آفاق متنوعة للتعاون بين البورصتين بهدف تبادل الخبرات الفنية التى تمكن البورصتين من تنفيذ استراتيجيات العمل بهما وتساعد على تقوية وضعهما على المستوى الدولى. كما سيتعاون الطرفان فى تحسين مستوى معايير أسواق المال فى السوقين وخاصة فيما يتعلق بمحاور الحوكمة والإفصاح الاستدامة والرقابة على التداول والعضوية.

كما تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين البورصتين فيما يتعلق ببرامج التدريب المشتركة وتبادل البيانات حول أسواق المال، والأدوات المالية المتقدمة، بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بتوعية المستثمرين.

وصرح اديمير بنتو العضو المنتدب لبورصة BM&FBOVESPA أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة هامة تجاه تعميق درجة التعاون بين أسواق المال فى مصر والبرازيل وانشاء فرص جديدة بين السوقين لتحقيق أكبر منفعة لكليهما.

ومن جانب أخر صرح د.محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية أن الاتفاقية تأتى فى سياق استراتيجية البورصة المصرية لتعميق التواجد على المستوى الدولى، وفتح محاور جديد للتعاون مع أسواق فى مناطق جغرافية جديدة مقارنة بالمناطق المعتاد التعاون معها مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وأضاف عمران أننا ندرس إمكانية قيد مزدوج لصناديق المؤشرات فى البورصتين لإيجاد فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين فى كل من مصر والبرازيل.

من جانب أخر شهدت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد نشاطاً مكثفاً للبورصة المصرية، حيث اطلق د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية مبادرة طالب فيها الاتحاد العالمى للبورصات بتكثيف درجة انخراط الاتحاد فى دعم ونشر ثقافة التنمية المستدامة، حيث أكد على أهمية إصدار الاتحاد لتقرير الاستدامة الخاص به بصورة دورية حتى يكون قدوة للدول الأعضاء فى أهمية إصدار تقرير دورى للاستدامة، وقد لاقت المبادرة ترحيباً من الدول الأعضاء بالاتحاد حيث تم التأكيد على أهمية مشاركة فاعلة للاتحاد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

كما طالب عمران بضرورة اهتمام الاتحاد بإطلاق وتفعيل كود للمسئولية المجتمعية للشركات وخاصة فى ظل تحول الهيكل المؤسسى للاتحاد من منظمة إلى شركة، مما يستدعى أهمية قيام الاتحاد بالمشاركة بفاعلية فى أنشطة المسئولية المجتمعية.

يذكر أن البورصة المصرية تتولى منصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات.

عقد عمران سلسلة من المباحثات مع مسئولى بورصة تايوان والتى تعد واحدة من أكبر عشرين بورصة على مستوى العالم حيث تم الاتفاق على التعاون المشترك فى تبادل قيد أدوات مالية فى كل من السوقين تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى وتنويع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين، وسيجرى خلال الفترة القادمة مباحثات بين عدد من بنوك الاستثمار فى الدولتين لإيجاد آلية جديد تسمح بقيد مزدوج لبعض الأدوات المالية.