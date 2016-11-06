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الصين تطلق صندوقا للاستثمار في شرق ووسط أوروبا بعشرة مليارات يورو

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الصين تطلق صندوقا للاستثمار في شرق ووسط أوروبا بعشرة مليارات يورو الصين تطلق صندوقا للاستثمار في شرق ووسط أوروبا بعشرة مليارات يورو

لي كه تشيانج

قال البنك الصناعي والتجاري الصيني في بيان صدر يوم الأحد إنه أسس صندوق استثمار رأسماله عشرة مليارات يورو (11.15 مليار دولار) لتمويل مشروعات في وسط وشرق أوروبا.

وبحسب رويترز تدبر شركة سينو-سي.إيه.إيه فايننشال هولدينجز التي أسسها البنك في وقت سابق من هذا العام صندوق الصين-وسط وشرق أوروبا.

ودشن رئيس الوزراء لي كه تشيانج الشركة رسميا خلال زيارة لريجا يوم السبت.

وقال البنك إن الصندوق يهدف لجمع 50 مليار يورو لتمويل مشروعات في قطاعات من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والسلع الاستهلاكية.

وتابع البيان أن الصندوق يستهدف وسط وشرق أوروبا لكن يمكن أن يتوسع في مناطق أخرى في أوروبا وغيرها إذا كانت معنية بالتعاون بين الصين ووسط وشرق أوروبا.

وأضاف أن ستدعم الصندوق لكنه سيعمل حسب قواعد الأعمال ووفقا لظروف السوق.

وتستضيف ريجا قمة لقادة الصين و16 دولة في وسط وشرق أوروبا.

 

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