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مصادر: نشر «ثاد» يوقف محادثات الدفاع رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والصين

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مصادر: نشر «ثاد» يوقف محادثات الدفاع رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والصين مصادر: نشر «ثاد» يوقف محادثات الدفاع رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والصين

منظومة ثاد (أرشيفية)

قالت مصادر مطلعة في سول اليوم الأحد إن قرار كوريا الجنوبية بنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية المتطورة على أراضيها، والمعروفة باسم “ثاد” تتسبب في توقف جميع محادثات الدفاع رفيعة المستوى التي تُجرى مع الصين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسئول كوري جنوبي رفيع المستوى- رفض ذكر اسمه- قوله ” إن الاجتماع المزمع بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو ونظيره الصيني تشانج وان تشيوان قد تم تعليقه…فضلا عن أن المحادثات السياسية الاستراتيجية العسكرية برئاسة مسئولين على مستوى نائب وزير الدفاع التي تعقد سنويا منذ عام 2011 سيتم تعليقها هي الأخرى.

وألمح المسئول أن الصين أبدت فتورا بشأن المحادثات..وقال:”إن الصين لم ترسل دعوة لوزير الدفاع الكوري الجنوبي، كما أن سول لم تطلب ذلك أيضا”…مشيرا إلى أن عددا كبيرا من كبار المسئولين الصينيين حذروا من أن ثاد سيضر العلاقات بين الحكومتين والجيشين بعد أن توسعت وتعمقت في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قد وافقت على نشر منظومة “ثاد” الأمريكية في يوليو الماضي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تطور التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وتعتبر سول هذه الخطوة وسيلة للدفاع عن البلاد بشكل أفضل،بيد أن الصين تعارض بشكل صارم نشر منظومة ثاد لأنها تقوض مصالحها الوطنية وتزعزع استقرار ميزان القوى في شمال شرق آسيا وفق مزاعم بكين.

وقال بعض الخبراء العسكريين إن ضعف العلاقات العسكرية يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة سول على التعامل مع الاستفزازات الصاروخية والنووية الكورية الشمالية في المستقبل.

أ ش أ

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