الإمارات تتقدم في جودة الخدمات الصحية

حققت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر جودة الخدمات الصحية في تقرير مؤشر الازدهار العالمي، الذي أصدره معهد ليجاتوم البريطاني المتخصص في مجال الدراسات الإنسانية.

ويُجري معهد ليجاتوم كل سنة تقييماً لمؤشر جودة الرعاية الصحية، بناء على عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بنتائج الرعاية الصحية الأساسية، والبنية التحتية والرعاية الصحية الوقائية، والرضا عن الرعاية الصحية البدنية والذهنية.

برامج

ويأتي ضمن هذه المؤشرات مجموعة من البرامج، التي تنفذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان توفير خدمات صحية ووقائية ترقى بصحة الفرد والمجتمع مثل برامج التحصينات وصحة الأم والطفل، والوقاية من الأمراض المعدية واعتماد المستشفيات بناء على معايير الجودة الصحية العالمية.

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: «تعزز الإمارات قدراتها في الخدمات الصحية بفضل استراتيجية الحكومة الرشيدة، لتحقيق التميز والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية في هذا المجال، سعياً لتوفير أرقى معايير الحياة الصحية، وتعزيز وقاية المجتمع، بما ينسجم مع محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021».

رفاهية

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس: «نحن فخورون ولله الحمد بأن دولة الإمارات تتقدم سنوياً في مؤشر جودة الرعاية الصحية، وهو مؤشر للرفاهية ضمن مجموعة من المؤشرات الأخرى لمعهد ليجاتوم البريطاني، المؤسسة العالمية المتخصصة في مجال الدراسات الإنسانية المعنية بإصدار تقرير مؤشر الازدهار العالمي، الذي حرصنا أن نضعه أحد أهدافنا، لوصول الدولة في عام 2016 للمرتبة الثامنة والعشرين، وكان لنا ما سعينا إليه في تحقيق هذه المرتبة في آخر تقرير للازدهار».