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الزمالك يكرم فريق سيدات تنس الطاولة بعد حصوله على البطولة العربية

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الزمالك يكرم فريق سيدات تنس الطاولة بعد حصوله على البطولة العربية الزمالك يكرم فريق سيدات تنس الطاولة بعد حصوله على البطولة العربية

كرم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فريق انسات النادي الأبيض  في تنس الطاولة بعد حصولهن على البطولة العربية التي أقيمت في المغرب.

حضر حفل  التكريم  رئيس وأعضاء  الاتحادين الافريقي والمصري للعبة.

وحقق النادي الأهلي للرجال لقب البطولة العربية لتنس الطاولة للمرة الـ18 في تاريخه كأكثر الأندية تحقيقا للقب في البطولة التي أقيمت بمدينة أغادير المغربية.

تغلب رجال الأهلي على البحرين البحريني بنتيجة 3-1 بمشاركة (السيد لاشين – عمر عصر – خالد عصر – محمد البيلي – عمر بدير).

بينما حققت سيدات الزمالك اللقب على حساب الأهلي المصري بعد الفوز 3-1 في المباراة النهائية في إنجاز كبير للاعبات الزمالك، وأرجع الجهاز الفني للنادي الأهلي خسارة اللقب لأول مرة أخر 6 سنوات بسبب إصابة نادين الدولتلي .

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