الأقصر تنتهي من مشروع إنشاء 78 عمارة سكنية بمدينة الشمس بنسبة 95%

انتهت محافظة الأقصر من إنشاء مشروع عمارات مدينة الشمس بمنطقة المدامود شمالي المحافظة، التي تضم 78 عمارة سكنية، بنسبة 95%، حيث تقوم الشركة الوطنية للمقاولات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذ المشروع بتكلفة 300 مليون جنيه.

وقال المهندس أبوالمعارف العماري، المستشار الهندسي لمحافظ الأقص، في تصريح، اليوم الأحد، إنه جاري العمل بالمشروع على قدم وساق للانتهاء منه قريبا، تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر محمد بدر.

ولفت إلى أن مدينة الشمس والتي تقع بمنطقة المدامود التابعة لمركز الزينية شمال المحافظة، تضم 78 عمارة بالخدمات الخاصة بها من طرق ومحطة صرف صحي كبيرة.

أ ش أ