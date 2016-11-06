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مصرع 5 أشخاص بانفجار غاز في مدينة “إيفانوفو” الروسية

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مصرع 5 أشخاص بانفجار غاز في مدينة “إيفانوفو” الروسية مصرع 5 أشخاص بانفجار غاز في مدينة “إيفانوفو” الروسية

انفجار خط غاز

لقى 5 أشخاص مصرعهم اليوم الأحد جراء انفجار أنبوب غاز في أحد المباني السكنية بمدينة “إيفانوفو” الروسية، وفقا لوزارة الطواريء الروسية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الوزارة أوضحت أن انفجار أنبوب الغاز وقع فجر اليوم بأحد المباني السكنية بمدينة “إيفانوفو”، ما أدى إلى انهيار جزئي في المبنى وأسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة 6 آخرين.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء كافة سكان المبنى المتضرر من مكان الحادث ونقلهم إلى مركز إيواء مؤقت.

يذكر أن نحو 350 شخصا من رجال إطفاء الحرائق والطواريء، إضافة إلى 68 قطعة من الآليات، يشاركون في إزالة آثار هذا الحادث، وأن السلطات المعنية بدأت التحقيق في ملابساته.

أ ش أ

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