كلينتون تتقدم على ترامب بفارق خمس نقاط في استطلاع رأي جديد

أفاد استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه في وقت مبكر يوم الأحد بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تتقدم بفارق خمس نقاط على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وبحسب رويترز أضاف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست وايه.بي.سي أن كلينتون حصلت على نسبة 48% مقابل 43%.

وكان استطلاع مماثل نشرت نتائجه يوم الجمعة أظهر أن كلينتون حصلت على 47% مقابل 44% لترامب.

وأشار الاستطلاع الجديد إلى أن كلينتون تحظى بميزة وهي أن 55% من داعميها يقولون إنهم يؤيدونها هي في الأساس لكن 43% فقط من ناخبي ترامب ذكروا أنهم يدعمونه فيما قال عدد أكبر ممن سيعطونه أصواتهم إنهم “يعارضون كلينتون في الأساس”.