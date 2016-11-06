اختطاف استرالية في العاصمة الأفغانية كابول

قال مسؤولون إن تقارير أفادت أن استرالية تعمل مع منظمة غير حكومية في أفغانستان خُطفت في العاصمة كابول يوم السبت.

وبحسب رويترز قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في كانبيرا في بيان عبر البريد الالكتروني يوم الأحد إن‭ ‬”السفارة الاسترالية في كابول تجري تحقيقات عاجلة في التقارير التي قالت إن استرالية خُطفت في كابول .

“وبسبب طبيعة الحادث لن ندلي بتعليقات أخرى.”

وقالت محطة تولو نيوز التلفزيونية الأفغانية يوم الأحد إن المرأة الاسترالية خُطفت تحت تهديد السلاح في منطقة قلعة فتح الله في وسط المدينة.ويمثل الخطف مشكلة كبيرة منذ فترة طويلة في أفغانستان وتؤثر على الأفغان أكثر من الأجانب وغالبا ما يكون الدافع وراءها الحصول على فدى.

ولكن عدة موظفي إغاثة أجانب تعرضوا للخطف من بينهم ما لا يقل عن استراليين اثنين هذا العام وحده.