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ولاية غرب دارفور تمنع طائرات “يوناميد” من الهبوط في مطاراتها

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ولاية غرب دارفور تمنع طائرات “يوناميد” من الهبوط في مطاراتها ولاية غرب دارفور تمنع طائرات “يوناميد” من الهبوط في مطاراتها

قوات اليوناميد

أكد والي غرب دارفور بالسودان، فضل المولى الهجا، أن حكومته أصدرت توجيهات منعت بموجبها طائرات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”يوناميد” من الهبوط والإقلاع من مطار مدينة الجنينة عاصمة الولاية.

وقال الهجا في تصريح لصحيفة “أخبار اليوم” الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد، إن “اليوناميد” جاءت لحماية المدنيين، وحينما حدثت اشتباكات في منطقة جبل مون، راح ضحيتها عدد من المواطنين، طلبت الولاية من البعثة طائرة لزيارة المنطقة، وتم التصديق عليها بالفعل ، إلا أن البعثة ألغت الرحلة دون تفسير أو إبداء أسباب.

وأضاف أن أربعة أيام كاملة مضت دون هبوط إو إقلاع أي طائرة لليوناميد من مطار الجنينة، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم مع رئيس بعثة اليوناميد ، الذي يحضر لمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، لتوضيح أسباب رفض البعثة إقلاع الطائرة إلى جبل مون وعدم تعاونها .

أ ش أ

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